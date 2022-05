Shahjahanpur, UP: यूपी के शाहजहांपुर में एक शख्‍स ने 28 साल की महिला टीचर को बेहोश कर उसक साथ रेप किया है और वीड‍ियो भी बनाया है. यह शख्‍स महिला टीचर का परिच‍ित है और उसने यह वारदात टीचर को एक रूम में ले जाकर अंजाम दी. आरोपी पहले महिला को एक कमरे में ले गया और वहां जाकर उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, उसने आरोपी महिला शिक्ष‍िका का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया है. आरोपी ने महिला ने पर शादी का दबाव बनाया.Also Read - UP में सबसे बड़ी अवैध संपत्ति की जब्‍ती: पूर्व MLC हाजी इकबाल की 107 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

Shahjahanpur UP| 28-year-old teacher alleged that man, known to her, took her to a room, intoxicated her & then raped her. Accused also made video of her. He pressurized her to marry him. FIR has been registered, case is being probed, action will be taken: Sanjay Kumar, SP city

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 14, 2022