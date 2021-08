कौशांबी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मंगलवार को आयोजित यूपीएसएसएससी (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) प्रारम्भिक योग्यता परीक्षा (UPSSSC PET Exam) के दौरान जिले के एक परीक्षा केंद्र के पास से प्रयागराज एसटीएफ (UPSTF) की टीम ने साल्वर गिरोह (पैसे लेकर प्रश्नपत्र हल कराने वाले गिरोह) के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है.Also Read - MP में भीड़ द्वारा पीटा गया शख्‍स "हिंदू नाम" रखकर बेच रहा था चूड़ियां, दो आधार कार्ड मिले: गृह मंत्री

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मंगलवार को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी), लखनऊ द्वारा ग्रुप बी एवं सी पदों पर भर्ती हेतु आयोजित प्रारंभिक योग्यता परीक्षा 2021 में नकल कराने वाले गिरोह के तीन सरगना, एक साल्वर सहित चार सदस्यों को थाना क्षेत्र कोतवाली मंझनपुर, जनपद कौशांबी से गिरफ्तार किया.

With our commitment to ensure the sanctity of exams in the state, #UPSTF has busted several solver gangs from time to time who have been duping students & vitiating the selection process.Strictest action is being taken against such organised gangs. #WellDoneUPSTF #WellDoneCops pic.twitter.com/W0iZ6eI0Ul

— UP POLICE (@Uppolice) August 24, 2021