UPTET Re-Exam News, UP : उत्‍तर प्रदेश टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्‍ट (UPTET Exam)की आज रविवार को होने वाली परीक्षा रद्द होने के बाद अब इसे एक माह में कराया जाएगी. इस मामले में यूपी पुलिस ने अब तक 23 लोगों को अरेस्‍ट किया है. पकड़े गए लोगों में कुछ लोग बिहार के हैं. UPTET परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में आरोपियों के खिलाफ यूपी गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. सीएम योगी ने कहा, दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी. यूपी सरकार ने परीक्षार्थियों से आने-जाने का किराया नहीं लेने का फैसला किया है. प्रतिभागी एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे.

Prompt action is being taken by identifying the culprits. By registering a case against the culprits under the UP Gangster Act, their property will also be confiscated: Chief Minister Yogi Adityanath on UPTET 2021 paper leak pic.twitter.com/kSwNLngewb

Alert in Mathura: ईदगाह में जलाभिषेक के ऐलान पर मथुरा में अलर्ट, प्रशासन ने कहा- किसी को घुसने की अनुमति नहीं

यूपी पुलिस के ADG (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से हमने अब तक 23 लोगों को अरेस्‍ट किया है इनके पास से परीक्षा पत्र की फोटोकॉपी मिली है. परीक्षा को एक महीने के अंदर फिर से कराई जाएगी. एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने कहा, जो लोग पकड़े गए हैं उसमें कुछ लोग बिहार से हैं, जांच जारी है. परीक्षार्थियों से परिवहन में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे. बच्चे एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे.

No one is required to repay fees or fill another application. Admit card issued for today can be used as bus tickets for UPSRTC buses, free of cost. 23 individuals, including a few from Bihar, have been caught;investigation is underway: Prashant Kumar, ADG,on cancelled UPTET 2021 pic.twitter.com/SwCToW1nPM

