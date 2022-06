Amethi, UP, aircraft, Amethi, अमेठी : उत्तर प्रदेश के अमेठी की रायबरेली सीमा पर एक हल्के विमान को अपात स्थिति में एक गांव के खेतों में आपात स्थिति में उतरना पड़ा, जिससे विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसका प्रशिक्षु पायलट पूरी तरह सुरक्षित है. प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल-बाल बच गए .Also Read - यूपी में डीएम की गाय के लिए लगाई 7 पशु चिकित्सकों की ड्यूटी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के मीडिया प्रभारी आर के द्धिवेदी ने बताया कि विमान के आपात स्थिति में उतरने के दौरान इसके प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल-बाल बच गए. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षु पायलट पटेल ने सोमवार सुबह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान के हवाई अड्डे से प्रशिक्षण उड़ान भरी थी.

Amethi, UP| A training aircraft crashed near Kairana village around 10.15 am. A trainee pilot was forced to land it, reason for which is still unknown. While aircraft has been damaged, pilot is absolutely safe: Narendra Yadav, Security Officer, Indira Gandhi National Park Academy pic.twitter.com/y94nfOWAhj

