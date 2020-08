US scholar killed in Bulandshahr road accident: करीब 3.80 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप जीत अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई कर रही एक छात्रा की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छेड़खानी (US scholar faces eve-teasing) के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई. राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है. आम आदमी पार्टी ने सरकार से पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता देने की मांग की है. 2018 में छात्रा ने स्कॉलरशिप (Tea seller daughter had won 3.80 crore scholarship) जीता था. Also Read - Woman beaten by husband for eloping neighbour youth | पेड़ से बांधकर महिला को बेल्ट और डंडों से पीटा, VIDEO वायरल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह वारदात सोमवार को बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद इलाके में हुई जब सुदीक्षा भाटी (20) नामक छात्रा अपने छोटे भाई के साथ मोटरसाइकिल से गौतमबुद्ध नगर के दादरी स्थित अपने घर से अपने मामा के घर खानपुर जा रही थी. रास्ते में बुलंदशहर के औरंगाबाद इलाके में उसकी मोटरसाइकिल के आगे चल रही बाइक के चालक ने अचानक गाड़ी रोक दी जिससे सुदीक्षा की मोटरसाइकिल उसमें पीछे से जा टकराई. गंभीर रूप से घायल हुई सुदीक्षा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.

सुदीक्षा के परिजन का आरोप है कि जब वह अपने मामा के घर जा रही थी तब कुछ अज्ञात लोगों ने उससे छेड़खानी की कोशिश की और उसका पीछा किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. एक वायरल वीडियो में कथित रूप से सुदीक्षा का भाई यह कह रहा है कि वह मोटरसाइकिल चला रहा था तभी एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग उसके वाहन के आगे आए और अचानक ब्रेक लगा दी. उनकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर ‘जट बॉयज’ लिखा हुआ था और गाड़ी नंबर की शुरुआत ‘यूपी 13’ से थी. पुलिस का कहना है कि सुदीक्षा के भाई ने घटना के समय पुलिस को छेड़खानी के बारे में कुछ नहीं बताया था.

जिला पुलिस ने सुदीक्षा के पिता द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के आधार पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. सुदीक्षा बहुत मेधावी छात्रा थी और वह 3.80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जीतकर अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित बाबसन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी. वह कोविड-19 महामारी की वजह से गौतमबुद्ध नगर स्थित अपने घर में रुक गई थी और उसे 20 अगस्त को अमेरिका वापस जाना था.

सुदीक्षा के पिता चाय की दुकान चलाते हैं. गरीबी का सामना करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर अमेरिकी कॉलेज में छात्रवृत्ति के आधार पर दाखिला पाने वाली सुदीक्षा छह भाई—बहनों में सबसे बड़ी थी.

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि वह इस घटना की स्वतंत्र निष्पक्ष और तेजी से जांच करे. आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचएसी अवस्थी को भेजे गए नोटिस में कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहराई से जांच हो और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग को भेजी जाए.

विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा

बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर कहा, “बुलन्दशहर में बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी. यह अति-दुखद, अति-शर्मनाक और अति-निन्दनीय घटना है. बेटियाँ आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? उत्तर प्रदेश सरकार तुरन्त दोषियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बसपा की यह पुरजोर माँग है.”

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने अपने ट्वीट में सुदीक्षा का एक वीडियो टैग करते हुए कहा, “सुदीक्षा की यह भावनात्मक स्पीच सुनिए. यूपी की इस बेटी का कहना था कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को छेड़खानी के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ती है.”

उन्होंने कहा “आज इसी समस्या ने सुदीक्षा की जान ले ली. सरकार पूछेगी समस्या का हल कहां हैं ? समस्या का हल बेटियों की आवाज में है? लेकिन आप सुनिए तो!”

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सुदीक्षा के पिता और दादा बीमार रहते हैं और वह अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा थी. उन्होंने कहा कि सुदीक्षा की मौत से परिवार में सब कुछ बिखर गया है. सरकार घटना के जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दिलाये और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता दे.