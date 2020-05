नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण ने उत्‍तर प्रदेश में आज मंगलवार तक 135 लोगों की जान ले ली है. राज्‍य में आज 323 नए मामले आए हैं. इससे उत्‍तर प्रदेश में कोराना वायरस से संक्रमित कुल लोगों की संख्‍या करीब पांच हजार हो गई है. ताजा खबर के मुताबिक, यूपी में कोरोना के कुल 4926 केस हो गए हैं. Also Read - सोनिया गांधी ने 22 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, श्रमिकों के मुद्दे पर होगी चर्चा

राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश में मंगलवार को 323 नए संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और कुल संक्रमितों की 4926 हो गई है. मृतकों का आंकड़ा 135 पर है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा, प्रदेश के 72 जनपदों में 1,847 मामले एक्टिव हैं. अब तक 2,783 मरीज पूरी तरह से स्‍वस्‍थ हो चुके हैं. कल 693 पूल टेस्ट किए गए, जिसमें 48 पूल पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्‍होंने कहा कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल की जा रही है. अब तक कुल 20,768 लोगों को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है.

