लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति को रविवार को हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया. एटीएस के अपर महानिदेशक ध्रुव कांत ठाकुर ने बताया कि दस्ते ने खालिस्तानी आतंकियों को हथियार आपूर्ति करने वाला जावेद मेरठ के किठौर का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस आरोपी जावेद से पूछताछ में जुटी है. Also Read - बड़ा खुलासा: देश में एक ही IMEI नंबर के 13 हजार से अधिक मोबाइल फोन सक्रिय

उन्होंने बताया कि असलहे आपूर्ति करने में मामले में पंजाब पुलिस को जावेद की काफी दिनों से तलाश थी. खालिस्तान मुहिम के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी कई आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं. एटीएस के सूत्रों के मुताबिक दस्ते की टीम ने जावेद की गिरफ्तारी की सूचना पंजाब पुलिस को दे दी है. जल्द ही पंजाब पुलिस की एक टीम लखनऊ पहुंचकर जावेद को अपने साथ ले जाएगी. Also Read - मेरठ में कोरोना टेस्ट सैंपल लेकर भागे बंदर! लोगों को सताया संक्रमण फैलने का डर

Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad has arrested one Javed, a resident of Meerut, from Hapur for supplying arms & ammunition to Khalistani terrorists. Several cases of loot, attempt to murder & under Arms Act are registered against him in Meerut & Mohali: UP Police pic.twitter.com/AuiijTI068 Also Read - Delhi Meerut Expressway: दिल्ली टू यूपी सफर हुआ अब और भी आसान, मात्र 40 मिनट में पहुंच जाएंगे मेरठ

— ANI UP (@ANINewsUP) June 7, 2020