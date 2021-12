Assembly Election 2022: केंद्रीय गृहमंत्री (Home Minister) व भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य (Chanakya OF BJP) कहे जाने वाले अमित शाह (Amit Shah) की यूपी (UP Assembly Election 2022) में एंट्री हो चुकी है. यूपी में राजनीतिक भाषणों के माध्यम से प्रवेश के दौर में बीते कल अमित शाह उन्नाव, मुरादाबाद पहुंचे थे और यहां की जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया था. इस बीच अमित शाह आज आयोध्या (Amit Shah Visit Ayodhaya) पहुंचने वाले हैं. यहां जीआईसी मैदान में अमित शाह अयोध्या सदर सीट के तहत रैली को संबोधित करेंगे.Also Read - UP Assembly Election 2022: अमित शाह बोले- यूपी में अब कोई 'बाहुबली' नहीं, सिर्फ 'बजरंगबली' हैं

क्या रहेगा कार्यक्रम

10.25 बजे अमित शाह हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करें और इसके बाद 10.30 बजे भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर रवाना होंगे. यहां रामजन्म भूमि तरीथ क्षेत्र मंदिर के दर्शन के बाद दोपहर में ग्रामीण इलाकों में वे जनता को संबोधित करेंगे. वहीं दोपहर 2 बजे गोरखपुर के संत कबीर नगर में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था. इसके बाद 4 बजे अमित शाह बरेली में एक रोड शो करेंगे यहां की जनता को संबोधित करने वाले हैं.

बरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं संग अमित शाह मुलाकातर करेंगे. बता दें कि साल 2017 में पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर, 24 घंटे में दोगुने हुए संक्रमण के मामले भारतीय जनता पार्टी को 403 में से 312 सीटें दी जाएंगी. वहीं समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 और कांग्रेस को मात्र 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था.