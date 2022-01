Uttar Pradesh Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच एआईएमआईएम ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठंबधन का ऐलान किया है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज शनिवार को खुद इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी. ओवैसी ने आगे कहा कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो प्रदेश में दो मुख्यमंत्री होंगे. इसमें एक सीएम ओबीसी समुदाय का और दूसरा दलित समुदाय का होगा. इसी तरह मुस्लिम समुदाय के तीन उप मुख्यमंत्री होंगे.Also Read - UP Assembly Election 2022: अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

