UP Assembly polls 2022: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में कुल 30 नाम हैं जो पहले चरण में पार्टी उम्मीदवारों को पक्ष में प्रचार करेंगे हैं. भगवा दल की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (यूपी) स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है. इसके आलवा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, डिप्सी सीएम केशव प्रसाद मोर्य, भाजपा सांसद हेमा मालिनी और वीके सिंह भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं.Also Read - India vs South Africa 1st ODI: दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया; वेंकटेश अय्यर को डेब्यू का मौका

