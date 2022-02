Uttar Pradesh Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है. आज बुधवार को सुबह से ही मतदाता भारी तादाद में वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकले हैं. पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारें लगी है. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) में मंत्री मोहसिन रजा (Mohsin Raza) ने अब से कुछ देर पहले लखनऊ में मतदान किया. उन्होंने पिछले पांच साल के कार्यकाल में सरकार उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश आज अपराध और आतंकवाद मुक्त है. नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. लोगों को नौकरियां मिल रही हैं. उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य आज देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे नंबर एक बनाएंगे. लोग इसके लिए मतदान भी कर रहे हैं. हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं.Also Read - 'कहीं ऐसा न हो BJP और SP के दावे धरे के धरे रह जाएं...' वोट डालने के बाद BSP चीफ मायावती बोलीं

Today UP is crime & terrorism free. Everyone feels safe. People are getting jobs. We've made UP economy no 2 and will also make it No 1 and people are voting for that. We are forming the govt: UP minister Mohsin Raza after casting his vote in Lucknow #UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/4nQTN8FQ49

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 23, 2022