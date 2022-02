Uttar Pradesh Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अबकी बार चाचा शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि चुनाव में वो अधिक सीटें ना मिलने पर बहुत खुश नहीं है. इसकी झलक चुनाव प्रचार के समय तब देखने को मिली जब उन्होंने अपने मन की पीड़ा जाहिर की. सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में शिवपाल कहते नजर आए हैं कि उन्होंने चुनाव में अखिलेश से 65 सीटें मांगी थीं मगर मिली सिर्फ एक सीट.Also Read - कोविड के दौरान UP में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, लखनऊ में बोलीं ममता बनर्जी

वीडियो में शिवपाल अपने समर्थकों से कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में मैंने अखिलेश से 65 सीटें देने के लिए कहा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया. तब मैंने 35 सीटें देने के लिए कहा. अखिलेश यादव फिर भी कहने लगे संख्या ज्यादा है. मगर कम से कम 50 सीटें तो मिलने चाहिए थी. वीडियो में शिवपाल यादव कहते हैं कि घोषणा छह सीटें देने की हुई थी मगर मुझे सिर्फ एक सीट मिली.

Shivpal Yadav :

"I asked for 65 Seats but Akhilesh denied. I then demanded 35 Seats, Akhilesh still didn't agree.

Announcement was of 06 Seats But I got just 1 Seat"pic.twitter.com/Fmbf6fLvJE

