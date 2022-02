Uttar Pradesh Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया जारी है. चौथे चरण में आज बुधवार को 9 जिले की 59 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है. मतदाता भी बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन रहे हैं. हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है जो मतदान करने से बचता है. ऐसे में इन्हीं सोए हुए मतदाताओं को जगाने के लिए एक डीएम ने गजब का जुगाड़ निकाला है. इसके लिए उन्होंने स्कूली छात्रों से मदद ली. डीएम अनुराग पटेल आज सुबह स्कूली छात्रों को लेकर अलग-अलग कॉलोनियों में पहुंचे और लोगों से वोट डालने की अपील की.Also Read - UP Polls 2022: मतदान के बाद बोले साक्षी महाराज- देशभर में हिजाब बैन के लिए लाया जाए कानून, फिर बनेगी योगी सरकार

सामने आए वीडियो में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में स्कूली छात्र कॉलोनियों में पहुंचे और दरवाजा या बेल बजाकर लोगों को घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने के लिए कहा. मजेदार है कि लोग भी छात्रों की बात सुनकर वोटिंग के लिए घर से बाहर निकलते नजर आए. वोटिंग के लिए लोगों को आकर्षित करने के इस आइडिया की सोशल मीडिया में भी खूब तारीफ हो रही है. Also Read - 'कहीं ऐसा न हो BJP और SP के दावे धरे के धरे रह जाएं...' वोट डालने के बाद बोलीं BSP चीफ मायावती

#WATCH | School children knock on the doors of people urging them to cast their votes in the fourth phase of #UttarPradeshElections, under an initiative by DM Anurag Patel pic.twitter.com/7jhuPpauUN

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 23, 2022