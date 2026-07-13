क्या जुदा हो जाएंगे यूपी के छोरे? 2027 के चुनाव से पहले कौन सा मैसेज दे रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी

2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझेदारी विपक्ष के लिए सफल प्रयोग साबित हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है, जहां संगठन, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की ताकत और सीटों का समीकरण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.

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लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट साबित हुई थी (PTI)

फरवरी-मार्च 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद

लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश-राहुल की जोड़ी का चला था जादू

पिछले विधानसभा चुनाव में फेल रहा था सपा-कांग्रेस गठबंधन

2022 में BJP को 255 और सपा को मिली थीं 111 सीटें

2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने बड़ा उलटफेर देखा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उम्मीद से कम सीटें मिलीं, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के तहत मिलकर शानदार प्रदर्शन किया. अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनकर उभरी. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों की रणनीति अलग-अलग नजर आ रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा वाला फॉर्मूला विधानसभा में भी दोहराया जाएगा? या दोनों दल अपने-अपने दम पर राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटेंगे?

2024 में कैसे बना था SP-कांग्रेस का समीकरण?

लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा किया. समाजवादी पार्टी ने अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने सीमित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. इस रणनीति का फायदा दोनों दलों को मिला. मुस्लिम, यादव, दलित और कांग्रेस के पारंपरिक वोटों का एक बड़ा हिस्सा गठबंधन के पक्ष में गया. कई सीटों पर वोटों का बिखराव नहीं हुआ और BJP को कड़ी चुनौती मिली.

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 में विपक्ष की सफलता का सबसे बड़ा कारण विपक्षी वोटों का एकजुट होना था. लेकिन, 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कई मामलों में अलग है.

विधानसभा चुनाव लोकसभा से क्यों अलग होते हैं?

लोकसभा और विधानसभा चुनावों की राजनीति में बड़ा अंतर होता है. लोकसभा चुनाव में मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों, प्रधानमंत्री के चेहरे और केंद्र सरकार के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हैं. वहीं, विधानसभा चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों, जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की पकड़ पर निर्भर करते हैं. यही वजह है कि लोकसभा में साथ लड़ने वाले दल विधानसभा में अलग रणनीति अपनाते रहे हैं.

अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता क्या है?

समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि वह उत्तर प्रदेश में खुद को BJP के मुकाबले सबसे मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करे. इसके लिए पार्टी कई मोर्चों पर काम कर रही है. जैसे- पिछड़ा वर्ग (OBC) को और मजबूती से जोड़ना. मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना. युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता देना. संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना. छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बढ़ाना. अखिलेश यादव जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में मजबूत संगठन ही सबसे बड़ा हथियार होता है. इसलिए पार्टी लगातार जिला और बूथ स्तर पर विस्तार में लगी हुई है.

राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति क्या है?

कांग्रेस भी अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ सहयोगी दल बनकर नहीं रहना चाहती. पार्टी लंबे समय से राज्य में कमजोर रही है, लेकिन 2024 के प्रदर्शन के बाद उसे नई उम्मीद मिली है. कांग्रेस मानती है कि अगर वह अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ाएगी, तो भविष्य में उसकी सौदेबाजी की क्षमता भी कमजोर होगी.

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राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकताएं हैं- संगठन को दोबारा खड़ा करना, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना. युवाओं और महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत करना. दलित और सवर्ण वोटों में फिर से जगह बनाना. उन सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करना जहां कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है.

सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती क्यों?

अगर दोनों दल फिर साथ आते हैं, तो सबसे कठिन सवाल सीट बंटवारे का होगा. 2024 में कांग्रेस ने कम सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार किया था, क्योंकि उसका संगठन अपेक्षाकृत कमजोर था. लेकिन, विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं. कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत स्थिति के कारण ज्यादा सीटें छोड़ने के पक्ष में शायद ही हो. यहीं से राजनीतिक बातचीत कठिन हो सकती है.

क्या INDIA गठबंधन पर पड़ेगा असर?

INDIA गठबंधन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर BJP को चुनौती देना था. राज्यवार राजनीति अलग होती है. कई राज्यों में गठबंधन के दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हैं. उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बन सकती है. दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी बने रहें, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए अलग रणनीति अपनाएं.

हालांकि, अगर BJP को चुनौती देने के लिए गठबंधन जरूरी लगा, तो चुनाव से पहले फिर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

BJP की रणनीति क्या होगी?

BJP की कोशिश होगी कि विपक्ष के भीतर मौजूद मतभेदों का राजनीतिक फायदा उठाया जाए. BJP डबल इंजन सरकार को भुना सकती है. कानून-व्यवस्था का मुद्दा भुनाया जा सकता है. विकास परियोजनाओं पर वोट मांगे जा सकते हैं. हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं. अगर विपक्ष बिखरा रहता है, तो BJP के लिए मुकाबला अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

क्या कांग्रेस और सपा अकेले चुनाव लड़ सकती हैं?

राजनीतिक तौर पर यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती. समाजवादी पार्टी अपने मजबूत क्षेत्रों में स्वतंत्र लड़ाई लड़ना चाह सकती है. वहीं, कांग्रेस उन सीटों पर संगठन मजबूत करने की कोशिश करेगी, जहां भविष्य में उसे विस्तार की संभावना दिखती है.

हालांकि, चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक परिस्थितियां बदल भी सकती हैं. सीटों के हिसाब-किताब और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर गठबंधन का नया फॉर्मूला भी सामने आ सकता है.

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