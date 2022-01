Uttar Pradesh Assembly Polls 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी (Nishad Party) एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Polls 2022) में 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. संजय निषाद ने कहा कि वह सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और BJP के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि इस दौरान यह तय किया जाएगा कि वह 15 सीटें कौन सी होंगी जिन पर निषाद पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी.Also Read - संभल में BJP के लिए मुश्किल, राज्यमंत्री को टिकट देने पर पार्टी के 200 बूथ अध्यक्षों, कार्यकर्ताओं का इस्तीफा

संजय निषाद ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश की 403 में से 15 सीटें हमें भाजपा के साथ गठबंधन के तहत मिली हैं. इनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि पश्चिमांचल से भी कुछ सीटें मिली हैं. बदलते राजनीतिक समीकरणों की वजह से हम कुछ सीटों पर बदलाव चाहते हैं. हम सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.’ निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) का गठन वर्ष 2016 में हुआ था और इसके नेताओं का दावा है कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रभावशाली निषाद समुदाय का समर्थन हासिल है. Also Read - UP Election 2022: कौन हैं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, क्या भाजपा में होंगी शामिल? जानें इनके बारे में सबकुछ

Assembly seats to be contested by Nishad party in UP will be finalised during talks with top BJP leaders in Delhi on Monday: Sanjay Nishad

— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2022