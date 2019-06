लखीमपुर. भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्स्टेबल को थप्पड़ मार दिया. कॉन्स्टेबल श्याम सिंह ने धौरहरा से सांसद रेखा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना रविवार को हुई थी. भाजपा नेता ने गुस्से में आकर कॉन्स्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उनके निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था.

कॉन्स्टेबल श्याम सिंह ने संवाददाताओं से कहा, “सांसद ने मुझ पर अपमानजनक टिप्पणी की और मुझे बिना वजह थप्पड़ मारा और तुरंत मौके से चले गईं. मैंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा.” सूत्रों के अनुसार, वर्मा लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मोहम्मदी के एक मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांसद का काफिला रविवार देर रात रवाना हुआ.

Lakhimpur Kheri:Police Const.Shyam Singh alleges BJP MP Rekha Verma slapped him while he was deputed on escort duty on Jun 9,says,”She passed insulting remarks at me slapped me without a reason,and immediately left the spot. I’ve filed a complaint against her.Hope to get justice” pic.twitter.com/p1AwowUSJ7

— ANI UP (@ANINewsUP) June 11, 2019