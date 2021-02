Yogi Adityanath Government to present Budget 2021 today: योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज यानि सोमवार को योगी सरकार का पांचवां और इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं व श्रमिकों के साथ सभी वर्गों को साधने का यह योगी सरकार के पास आखिरी मौका है. Also Read - UP Budget 2021 Today: क्या है योगी के वित्तमंत्री के लाल खजाने में, आज करेंगे ऐतिहासिक बजट का ऐलान

Uttar Pradesh Budget 2021 LIVE:

-आज सुबह 11 बजे बजट पेश करने के लिए राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा पहुंचे.

-बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री खन्ना ने कहा कि राज्य में अगले साल के शुरू में चुनाव होने से पहले भाजपा सरकार का यह आखिरी बजट होगा. उन्होंने कहा कि एक इतिहास बनाने वाली उपलब्धि में, यह पहली बार है कि बजट कागज रहित होगा.

-CM योगी आदित्यनाथ ने कहा-प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है.