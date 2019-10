लखनऊ: लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पहली निजी सेमी हाईस्पीड ट्रेन ‘तेजस एक्सप्रेस’ को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई. मुख्यमंत्री ने इस पहली ट्रेन में यात्रा करने वालों को बधाई दी और प्रदेश को यह सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री को धन्यवाद दिया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे बड़े राज्य से दिल्ली के लिए पहली कॉरपोरेट ट्रेन चलाई. जब मोबाइल सेवा शुरू हुई थी, तब एक फोन काल के 16 रूपये लगते थे लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल है. यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ.

Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath flags off Lucknow-Delhi Tejas Express; says,”It is the first corporate train of the country. I congratulate the first batch of passengers travelling in it & hope such initiatives are taken to connect other cities also” pic.twitter.com/xFEnomW6UA

