By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
योगी सरकार का धमाका- 25 जिलों में CM युवा हेल्पडेस्क से हजारों युवा बनेंगे लखपति, 5 लाख का लोन बिना ब्याज मिलेगा!
सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें. ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि और अधिक युवा लाभान्वित हों.
उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. 20 जनवरी 2026 को प्रदेश के 25 जनपदों में एक साथ सीएम युवा हेल्पडेस्क (CM Yuva Helpdesk) का सफल आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (District Industry Promotion and Entrepreneurship Development Center) द्वारा आयोजित किया गया था. इस हेल्पडेस्क का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana) और अन्य संबंधित योजनाओं जैसे सीएम-युवा (CM-YUVA), वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से जोड़ना था.
इन योजनाओं के तहत युवाओं को अपना छोटा-मध्यम उद्योग या सेवा यूनिट शुरू करने के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और मार्गदर्शन मिलता है.
कार्यक्रम की मुख्य बातें
तारीख और जगह: 20 जनवरी 2026 को 25 जिलों में एक साथ आयोजित.
आयोजक: जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (DIEPC).
प्रभाव: इस एक दिवसीय हेल्पडेस्क में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे. विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 1072 आवेदन प्राप्त हुए. ये आवेदन स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए थे, जिसमें ऋण, प्रशिक्षण और सब्सिडी शामिल हैं.
योजनाओं का फोकस: सीएम युवा योजना (CM-YUVA या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान): 21-40 वर्ष (कुछ मामलों में अब 18 वर्ष से) के शिक्षित/कुशल युवाओं को 5 लाख तक ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी का ऋण. साथ ही परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान.
लक्ष्य: हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 साल में 10 लाख.
ODOP प्रशिक्षण और वित्त पोषण: जिले के विशेष उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और फंडिंग.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य: छोटे उद्योगों के लिए मदद.
लाभ: युवाओं को एक ही जगह पर जानकारी, फॉर्म भरने में मदद, दस्तावेज़ जांच और आवेदन जमा करने की सुविधा मिली. इससे पहले युवाओं को कई जगह भटकना पड़ता था, लेकिन अब एक खिड़की (single window) व्यवस्था से काम आसान हो गया.
क्यों सफल रहा यह आयोजन?
योगी आदित्यनाथ सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पहले से ही चल रही है, जिसमें अब तक हजारों युवाओं को लाभ मिल चुका है. इस हेल्पडेस्क ने इसे जमीनी स्तर पर और तेज किया. 25 जिलों में एक साथ होने से ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा जुड़े. प्राप्त आवेदनों से पता चलता है कि युवा उद्यमिता में रुचि रख रहे हैं, जैसे केक बनाने, हैंडिक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग आदि छोटे बिजनेस.यह पहल आत्मनिर्भर भारत और उत्तर प्रदेश को उद्योग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें