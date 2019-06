लखनऊ. लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से उबरने के प्रयास में लगी है. इस क्रम में जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों की कमेटियों को भंग कर दिया गया है, वहीं शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के 35 पदाधिकारियों ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का जो दौर शुरू हुआ है, उसके तहत शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी अपने पद से त्यागपत्र दिया है. इसमें पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हैं.

कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक हाल में हुए लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम ना आने और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के इस पद से इस्तीफा दिए जाने के कारण ये इस्तीफे आए हैं. बयान के अनुसार, प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की उपनेता एवं महामंत्री उ.प्र. कांग्रेस कमेटी आराधना मिश्रा ‘मोना’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री रणजीत सिंह जूदेव और उपाध्यक्ष आर. पी. त्रिपाठी ने भी अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया.

इस्तीफा देने वालों में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक राजीव बख्शी, संयुक्त मीडिया समन्वयक पीयूष मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह और महामंत्री विनोद मिश्रा भी शामिल हैं.

UP Congress’s senior vice president Ranjit Singh Judev, general secretary Aradhna Mishra Mona, vice president RP Tripathi and 10 other leaders have resigned from the party taking moral responsibility for the party’s defeat in Lok Sabha elections. pic.twitter.com/eTlYgiLrUO

