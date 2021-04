Uttar Pradesh Corona Vaccination: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Sarkar) ने शुक्रवार को कहा कि वह उन सात जिलों (seven districts in Uttar Pradesh) में शनिवार से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण (UP Corona Vaccination) की शुरुआत करेगी जहां पर संक्रमण के नौ हजार से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं. इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी. अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि एक मई से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण (Uttar Pradesh Corona Vaccination Starts) की शुरुआत सात जिलों में होगी और इसके बाद अन्य जिलों में यह लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पहले चरण में उन सात जिलों में टीकाकरण होगा जहां पर संक्रमण के नौ हजार से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं. Also Read - AIIMS प्रमुख की सलाह, घर पर न लें रेमेडिसविर; सरकार बोली- नियमों का पालन करें कोराना को 'घोटाला' बता रहे लोग

Uttar Pradesh Corona Vaccination in these seven districts – प्रसाद के मुताबिक जिन जिलों में टीकाकरण की शनिवार से शुरुआत होगी उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इस टीकाकरण के लिए जो सॉफ्टटवेयर बना है उसका परीक्षण भी इन जिलों में किया जाएगा और उसके पश्चात अन्य जिलों में भी इसका विस्ता किया जाएगा. राज्‍य सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 टीका कराने का फैसला किया था और बृहस्पतिवार को कोविड-19 टीके की चार से पांच करोड़ खुराक खरीदने के लिए वैश्विक निविदा जारी करने का फैसला किया. Also Read - COVID-19: चीनी राष्ट्रपति ने की भारत को मदद की पेशकश, जिनपिंग बोले- हम मदद का हाथ बढ़ाने को तैयार

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को टीके की 50-50 लाख खुराक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक 1.23 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है. इसमें 1.01 करोड़ वे लोग हैं जिन्होंने पहली खुराक ली और 22.33 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक ली है. उन्होंने सभी पात्रों से कोविड-19 से प्रतिरक्षा हेतु टीका लगवाने का अनुरोध किया. Also Read - UP: कोरोना काल में शादी, दूल्‍हा खुद कार चलाकर बहन के साथ पहुंचा दुल्‍हन के घर, फिर यूं हुए एक-दूजे के

(इनपुट भाषा)