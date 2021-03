Mother killed her one and a half year old child: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां एक मां ही ने अपने दुधमुंहे बच्चे की जान ले ली. बच्चे को मारने के बाद महिला बच्चे की हत्या के मामले में अपनी बहनों को फंसाने की कोशिश में थी. महिला ने अपने बच्चे को मारने की जो वजह बताई वो समझ से परे है. उसने अपने बच्चे की जान इस कारण ली क्योंकि बच्चा बहुत चंचल था और उसे बहुत परेशान करता था. उसने अपने डेढ़ साल के मासूम बच्चे को पानी की टंकी में डाल दिया और टंकी का ढक्कन बंद कर दिया जिससे बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई. Also Read - Uttar Pradesh: ITI स्टूडेंट का अलीगढ़ से अपहरण, 20 लाख रुपये फिरौती मांगी गई

जानकारी के अनुसार यह घटना गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र की है. महिला के पति का नाम धर्मेन्द्र सिंह है और उसके दो बच्चे थे एक बेटी जो सात वर्ष की और बेटा जो डेढ़ साल का था. धर्मेन्द्र की पत्नी मनोरमा अपनी बेटी और डेढ़ साल के बेटे अनिकेत के साथ मायके गई थी. मायके में अचानक से अनिकेत गायब हो गया तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो बच्चे की लाश पानी की टंकी से मिला. मनोरमा की अपनी बहनों से नहीं बनती थी तो उसने अपने बच्चे को मारकर अपनी बहनों को फंसाने की कोशिश की. Also Read - उत्तर प्रदेश में केरल की नन के साथ बदसलूकी के मामले में अमित शाह ने दिया कार्रवाई का भरोसा

मनोरमा के पति और पिता को इस बात पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मनोरमा ने ही अपने बच्चे की जान ले ली. पुलिस के मुताबिक मनोरमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है कि एक मां ने ही अपने डेढ़े साल के छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली. Also Read - Uttar Pradesh News: नोएडा में रिश्तेदार ने डेढ़ साल की बच्ची से किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार