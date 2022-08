UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर (Gorakhpur) के एक प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ 23 वर्षीय सहकर्मी के साथ कथित तौर पर रेप और पिटाई करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि घटना उस समय हुई, जब अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली महिला शनिवार को नाइट ड्यूटी पर थी. उन्होंने बताया कि 36 वर्षीय प्रबंधक ने महिलाकर्मी का बकाया वेतन देने के बहाने अपने केबिन में बुलाया और जब वह अंदर गई, तो उसने उसे केवल 500 रुपये दिए.Also Read - UP News: गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, दोस्त के नाम पर बनाया था फर्जी FB अकाउंट

उन्होंने कहा कि इस पर महिला ने उससे पूरा वेतन मांगा, जिसे देने से उसने मना कर दिया. इसके तुरंत बाद उसने महिला के साथ बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि महिला ने जब इस कृत्य का विरोध किया तो उसने उसकी पिटाई भी की. वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक अन्य स्टाफ सदस्य को अपने केबिन की ओर आते देख उसने उसे छोड़ दिया. रविवार को महिला ने पूरी आपबीती अपने परिवार को बताई, जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी. Also Read - मुख्तार अंसारी के बेटे पर कसा योगी की पुलिस का शिकंजा, लखनऊ से पंजाब तक अब्बास की तलाश जारी | Watch Video

शाहपुर थाने के एसएचओ रणधीर मिश्रा ने बताया, ‘रिसेप्शनिस्ट की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ दुष्कर्म और चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.’ इस बीच, महिला को मेडिकल जांच के लिये भेजा गया है. Also Read - बागपत-मेरठ हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, गर्भवती महिला समेत पांच लोगों की मौत | Watch Video

(इनपुट: भाषा)