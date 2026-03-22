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18 बच्चों के पिता की खौफनाक हत्या! प्रेमिका ने साथियों संग रची साजिश, बोरे में मिली लाश
प्रतापगढ़ में एक पूर्व प्रधान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 18 बच्चों के पिता की लाश बोरे में नहर से मिली. पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है.
Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक पूर्व ग्राम प्रधान की लाश (Former Village Head Dead Body) बोरे में बंद हालत में नहर से बरामद हुई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल बन गया है.
मृतक की पहचान मुस्ताक गुलशन उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है, जो मिशरपुर मुस्ताक गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे. बताया जा रहा है कि वह 18 मार्च से लापता थे, जिसके बाद उनके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कई दिनों तक तलाश के बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक बोरे में बंद शव नहर के पास पड़ा है. जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, तो शव की पहचान मुस्ताक गुलशन के रूप में हुई.
चौंकाने वाले खुलासे
शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था. पुलिस ने बताया कि इस हत्या के पीछे मृतक की ही प्रेमिका सुमन का हाथ था. आरोप है कि सुमन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. जांच में सामने आया कि गुलशन पर लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
क्या है हत्या के पीछे की वजह?
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को छिपाने के लिए उसे बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया, ताकि सबूत मिटाया जा सके और मामला सामने न आए. हालांकि, पुलिस की जांच और स्थानीय सूचना के चलते शव बरामद हो गया और मामला खुल गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे मामले की पूछताछ की जा रही है.
अधिकारियों का कहना है कि इस हत्या में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी और क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश रही है.
दोनों पत्नियों से थे 9-9 बच्चे
इस घटना का एक और पहलू लोगों को हैरान कर रहा है. मृतक मुस्ताक गुलशन की दो पत्नियां थी और उनके कुल 18 बच्चे हैं. पहली पत्नी किस्मतुल निशा से उनके नौ बच्चे हैं, जबकि दूसरी पत्नी अंबिया बानो से भी नौ बच्चे हैं. दोनों परिवार साथ में ही रहते हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजन सदमे में हैं और उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके घर के मुखिया की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है.
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