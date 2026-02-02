Hindi Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में ऐसे तोड़ी जा रही है अपराध की कमर, 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़, मारे गए 256 खूंखार अपराधी, चौंका देंगे ये आंकड़े

मार्च 2017 से 2025 के बीच 15,700 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं. लगभग 32,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 256 खूंखार अपराधियों को मार गिराया गया है.

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद राज्य में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई से अपराधियों की कमर टूट गई है. राज्य प्रशासन ने कहा है कि यूपी सरकार का फोकस सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत करने और निवेशकों के भरोसे को कायम रखने पर है.

क्या कहते हैं आधिकारिक आंकड़े

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद उत्तर-प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति जब्त की गई है. इस दौरान 10,000 से ज़्यादा अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. मार्च 2017 से 2025 के बीच 15,700 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं. लगभग 32,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 256 खूंखार अपराधियों को मार गिराया गया है.

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 2023 से अब तक 1.04 लाख से ज़्यादा अपराधियों को दोषी ठहराया गया. इसमें 70 को मौत की सजा हुई है और लगभग 8,800 को आजीवन कारावास सुनाया गया है. राज्य प्रशासन ने यह भी कहा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सांप्रदायिक या धार्मिक दंगा नहीं हुआ है. जबकि 2012 और 2017 के बीच ऐसी 815 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

महिलाओं की सुरक्षा

यूपी सरकार के आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि मिशन शक्ति और सेफ सिटी प्रोजेक्ट सहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के तहत पूरे राज्य में 47,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं. 9,000 से ज़्यादा महिला पुलिस बीट बनाई गई है. सरकार द्वारा बताए गए अपराध के आंकड़ों से पता चलता है कि जघन्य अपराधों में 85% की कमी आई है. डकैती में 94% और लूट में 82% की कमी आई है.

मिल रहे हैं निवेश के प्रस्ताव

उत्तर-प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में अपराध कम होने और कानून-व्यवस्था मजबूत होने से 2026 की शुरुआत तक उत्तर प्रदेश को लगभग 34 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. ये दिखाता है कि यूपी के प्रति निवेशकों की धारणा बदली है. ये भी कहा गयी है कि आपराधिक दखल कम होने से कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और औद्योगिक कामों में पारदर्शिता आई है.

पुलिस सुधारों पर ध्यान

यूपी सरकार के अनुसार, UP 112 सेवा के ज़रिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कम किया गया है और 126 नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं. 2025 के आखिर में AI-इनेबल्ड YAKSH ऐप लॉन्च किया गया था. इसका मकसद अपराधियों के डेटाबेस तक रियल-टाइम एक्सेस के जरिए बीट पुलिसिंग को सपोर्ट करना था. भी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं. 12 फोरेंसिक साइंस लैब और एक डेडिकेटेड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है.

