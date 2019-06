लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठकों समेत उनकी सभी आधिकारिक बैठकों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है. बता दें कि इससे पहले बैठक में माबाइल फोन लाने की अनुमति थी. लेकिन उसे बैठक शुरू होने पर स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखने को कहा जाता था.

Uttar Pradesh Government bans use of mobile phones, during cabinet meetings. pic.twitter.com/3RXLD61zs3

— ANI UP (@ANINewsUP) June 1, 2019