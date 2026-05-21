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Uttar Pradesh Government Cm Yogi Adityanath Increases Da Dearness Allowance Upto 2 Percent For Employees Pensioners

UP DA Hike 2026 : यूपी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 2 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्‍ता 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है. यह भत्‍ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

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यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्‍ता 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है. यह भत्‍ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.