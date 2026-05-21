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UP DA Hike 2026 : यूपी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 2 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्‍ता 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है. यह भत्‍ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

Published date india.com Published: May 21, 2026 3:06 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
UP DA Hike 2026 : यूपी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 2 फीसदी बढ़ गया महंगाई भत्ता
(photo credit file photo, for representation only)

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्‍ता 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है. यह भत्‍ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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