यूपी में जमीन खरीदना-बेचना होगा आसान! मिलेगी 16 डिजिट की आईडी, रजिस्ट्री के बाद अपने आप हो जाएगा म्यूटेशन

उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान मालिकों के लिए एक बड़ा और अहम बदलाव होने जा रहा है. अब राज्य के शहरों में हर घर, दुकान और दफ्तर की पहचान एक 16 अंकों की यूनिक प्रॉपर्टी ID से होगी. यूपी सरकार इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (PTMS) लागू करने जा रही है. नए सिस्टम की शुरुआत राजधानी लखनऊ से होगी. इसके बाद इसे पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों में लागू किया जाएगा. इस सिस्टम का मकसद प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को आसान बनाना, रिकॉर्ड को डिजिटल करना और जमीन से जुड़े विवादों को कम करना है.
PTMS UP एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, जिसके तहत हर संपत्ति को एक 16-डिजिट की यूनिक आईडी दी जाएगी. इस आईडी से जुड़ी एक स्मार्ट नंबर प्लेट हर मकान, दुकान और दफ्तर पर लगाई जाएगी. इस प्लेट में लगी चिप में संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी फीड होगी. जैसे ही नगर निगम का कर्मचारी इस चिप को स्कैन करेगा, उस संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में दिख जाएगा. यह नया सिस्टम स्मार्ट सिटी कमांड और कंट्रोल सेंटर से भी जुड़ा होगा, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा डेटा रियल टाइम में उपलब्ध रहेगा.
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न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, यूपी सरकार का फोकस जमीन रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन पर है. इसके तहत जमीन से जुड़े दस्तावेज, नक्शे, खसरा और खतौनी रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य सरकार ने इसके लिए 121 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.
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उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसमें हर संपत्ति को एक यूनिक पहचान संख्या (Unique Property ID) दी जाएगी. प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही मालिकाना हक से जुड़े रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑटो अपडेट हो जाएंगे. इस सिस्टम को ‘ऑटोमैटिक म्यूटेशन सिस्टम’ कहा जा रहा है. इससे लोगों को दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
फिलहाल संपत्ति खरीदने के बाद रजिस्ट्री और म्यूटेशन दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती है और फिर नए मालिक को राजस्व विभाग में अलग से म्यूटेशन के लिए अप्लाई देना होता है. इस प्रक्रिया में समय भी लगता है. कई बार विवाद भी खड़े हो जाते हैं. नए सिस्टम में रजिस्ट्री पूरी होते ही रिकॉर्ड ऑटो अपडेट हो जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया ट्रांसपरेंट होगी.
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नई नंबर प्लेट लगने के बाद नगर निगम को यह साफ पता रहेगा कि कौन-सी संपत्ति टैक्स दे रही है और कौन-सी नहीं. इससे उन घरों और दुकानों तक भी नगर निगम की पहुंच होगी, जो अब तक टैक्स के दायरे में नहीं थे. नतीजतन, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में तेजी आएगी और राजस्व बढ़ेगा. इसके अलावा, टैक्स की मांग, वसूली और बकाया राशि की जानकारी अब एक क्लिक में निकाली जा सकेगी.
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