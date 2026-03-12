By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
योगी सरकार का धमाका, यूपी के सरकारी स्कूल अब बनेंगे कॉन्वेंट जैसे! होगा ये काम, पास हुए 5 करोड़
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को निजी और कॉन्वेंट स्कूलों के स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है. अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह (Annual Prize Distribution Ceremony) आयोजित किया जाएगा.
5 करोड़ 7 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत
सरकार ने इस योजना के लिए कुल 5 करोड़ 7 लाख रुपये (₹5.07 करोड़) की धनराशि स्वीकृत की है. प्रत्येक योग्य स्कूल को पुरस्कार सामग्री खरीदने के लिए 6,500 रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि स्कूल स्तर पर मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए इस्तेमाल होगी. इस पहल के तहत मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा. यह समारोह मुख्य रूप से उन परिषदीय स्कूलों में होगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 232 से ज्यादा होगी.
पुरस्कार इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिए जाएंगे-
- शैक्षणिक उपलब्धियां (अकादमिक परफॉर्मेंस)
- खेलकूद (स्पोर्ट्स)
- सांस्कृतिक गतिविधियां (कल्चरल एक्टिविटीज)
- विभिन्न प्रतियोगिताएं और अन्य extracurricular activities
इस पहल के निर्देश स्कूल शिक्षा महानिदेशक और राज्य परियोजना निदेशक के कार्यालय से सभी जिलों को जारी किए गए हैं. नामांकन प्रक्रिया और तैयारी शुरू हो चुकी है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी निगरानी और क्रियान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है ताकि कार्यक्रम पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से हो.
उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा
इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि सरकारी स्कूलों की छवि मजबूत हो और नामांकन बढ़े. इससे छात्रों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा की भावना और पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ेगा. शिक्षा विशेषज्ञ इसे सरकारी स्कूलों में ‘मोटिवेशनल बूस्ट’ के रूप में देख रहे हैं, जो लंबे समय में ड्रॉपआउट दर कम करने और बेहतर रिजल्ट देने में मदद करेगा.
पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) भी अनिवार्य
कॉन्वेंट स्कूलों की तरह पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) भी अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी. इससे अभिभावक और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा, छात्रों की प्रगति पर चर्चा होगी और स्कूल की समस्याओं का समाधान आसान बनेगा. सरकार ने इस योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कदम योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे स्मार्ट क्लास, बेहतर बुनियादी ढांचा और छात्र-केंद्रित गतिविधियां, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें.
