लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में 10,967.80 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है.

बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है. अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. वहीं, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित हैं.

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए बजट में 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.

