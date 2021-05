Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav Full Result: यूपी में चार चरणों में हुए पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Parinam) के लगभग सभी परिणाम सामने आ गए हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कई सूरमाओं के रिश्तेदारों को भी पराजय का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही सत्तारूढ़ BJP और विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) ने दावा किया है कि जिला पंचायत की आधी सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते हैं. जहां राज्य में पंचायत चुनाव पार्टी के प्रतीकों पर नहीं लड़े जाते, वहीं इस बार भाजपा और सपा दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. Also Read - UP Panchayat Chunav Diksha Singh Result: जौनपुर में मिस इंडिया रनर अप Diksha Singh के ग्लैमर का जादू चला या नहीं? जानें रिजल्ट...

कांग्रेस ने भी, चयनित सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम दिया था. भाजपा ने दावा किया कि जिला पंचायत के लिए 3,051 सदस्यों में से, 918 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और अन्य 456 आगे थे. भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी पार्टी पंचायत चुनावों में अधिकांश सीटें जीत रही थी जो केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी नीतियों का परिणाम थी. एसपी ने यह भी दावा किया कि 50 प्रतिशत से अधिक विजयी उम्मीदवार उनके समर्थन में थे.

सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, 'अब तक घोषित 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर सपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. भाजपा न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि गांवों में भी शासन प्रदान करने में अपनी विफलता के लिए जमीन खो चुकी है, विशेषकर महामारी के दौरान इसे और उजागर किया गया है.' मंगलवार शाम तक ही सही गिनती का पता चल पाएगा.

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 70 पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जिला पंचायत सदस्यों के पद जीते और 200 से अधिक ग्राम प्रधान पद जीते. दूसरी ओर, कांग्रेस ने टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि वे मंगलवार को अपने विजयी उम्मीदवारों की सूची साझा करेंगे. कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने हालांकि कहा, ‘एसपी और बीजेपी के दावे झूठे हैं. जबकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, एसपी ने अपने उम्मीदवारों का ठीक से नाम भी नहीं बताया था. दोनों ही स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं.’ लगभग 6 लाख में से 3.27 लाख से अधिक पंचायत पदों के लिए परिणाम आए हैं, जिसके लिए राज्य भर में मतदान हुए हैं.

इसके अलावा, 826 केंद्रों पर रविवार को मतगणना शुरू होने से पहले 3.19 लाख से अधिक उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों को कोई मुकाबला नहीं हुआ, उनके अलावा 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्य, 38,317 ग्राम प्रधान, 55,926 पंचायत सदस्य और 181 जिला पंचायत सदस्य अब तक निर्वाचित घोषित किए गए हैं. जैसा कि मतपत्रों की गिनती जारी है, 2.23 लाख से अधिक पदों के परिणाम अभी तक नहीं निकले हैं. 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को हुए पंचायत चुनाव में लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. उनमें से कई मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा ‘नामांकित’ या समर्थित थे, लेकिन पंचायत चुनाव पार्टी के प्रतीकों पर नहीं हुए थे.

(इनपुट: IANS)