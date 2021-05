UP Gram Panchayat Chunav result Live Updates 3rd May: यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Parinam) के मतों की गिनती आज भी जारी रहेगी. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की गिनती रविवार (2 May) को शुरू हुई थी और पूरी प्रक्रिया में शुरुआत से ही दो दिन लगने का अनुमान जताया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के मुताबिक रविवार रात साढ़े 8 बजे तक विभिन्न पदों के लिए 1,64,680 उम्‍मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया. बयान के मुताबिक रात साढ़े आठ बजे तक प्रदेश के सभी जिलों से मिली सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के 1,12,358 उम्मीदवार, ग्राम पंचायत प्रधान के पद पर 16,510 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर 35,812 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिये गये. जिला पंचायत सदस्य के पद पर अभी तक कोई परिणाम नहीं आया. आज दोपहर तक अंतिम परिणाम आने की संभावना है. Also Read - Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav Result List: पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू, कौन कहां जीता, देखें List

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मत डाले गए थे. पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था. राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गये हैं. Also Read - Uttar Pradesh Panchayat Chunav result Updates: यूपी में 3.19 लाख से ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, जानें क्या हैं इसके मायने...



