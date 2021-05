UP Gram Panchayat Chunav Result Live Updates: देश में जारी कोरोना संकट के बीच चार चरणों में हुए यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Parinam) के मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी. 11 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे. मतगणना सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है. वोट गिनने में सिर्फ उन्ही लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं. पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे. मालूम हो कि यूपी में ग्राम पंचायत प्रधान के लिए 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 और जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए चुनाव हुए हैं. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Counting Update: क्या 2 मई को नहीं होगी पंचायत चुनाव की काउंटिंग? जानें क्या है ताजा अपडेट...