Uttar Pradesh Gram Panchayat Chunav Result Winners Full List: यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Parinam) के मतों की गिनती रविवार के बाद सोमवार को भी चल रही है. धीरे-धीरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं. अब तक काफी जिलों के परिणाम सामने आ चुके हैं. गणना सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है. वोट गिनने में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी के बेटे सहित अनेक सूरमाओं के रिश्तेदारों को पराजय का सामना करना पड़ा है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी के बेटे रंजीत चौधरी जिला पंचायत के वार्ड संख्या 16 से पराजित हो गए हैं. वह तीसरे स्थान पर रहे. BJP के बिल्थरारोड क्षेत्र के विधायक धनन्जय कन्नौजिया की मां सर्यकुमारी देवी नगरा क्षेत्र पंचायत के वार्ड संख्या 19 से चुनाव हार गई हैं. इसके अलावा BJP के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के बेटे अटल राजभर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 24 से, सपा नेता व पूर्व मंत्री शारदा नन्द अंचल के पौत्र विनय प्रकाश अंचल जिला पंचायत के वार्ड संख्या 27 से तथा भाजपा के गोरक्षनाथ प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव जिला पंचायत के वार्ड संख्या 10 से चुनाव हार गए हैं.

भाजपा नेता व पूर्व सांसद बब्बन राजभर के भाई लल्लन राजभर सीयर क्षेत्र पंचायत के गजियापुर ग्राम पंचायत से प्रधान पद का तथा भाजपा सांसद नीरज शेखर के निकट सम्बन्धी आलोक सिंह सीयर क्षेत्र पंचायत के मझौवा से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं. अलबत्ता बसपा नेता एवं पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी के पुत्र आनन्द चौधरी जिला पंचायत के वार्ड संख्या 44 से चुनाव जीत गये हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में हुए पंचायत चुनाव के लिए चार चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे. ये रिजल्ट सोमवार दोपहर तक के हैं….अभी भी परिणाम आने का सिलसिला लगातार जारी है….

Uttar Pradesh Gram Panchayat Panchayat Chunav Winners Full List: