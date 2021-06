UP Gram Panchayat Chunav Latest Updates: यूपी में चार चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) के नतीजे आने के बाद नवनिर्विचित प्रधान और पंयाचत सदस्यों ने शपथ ग्रहण के बाद अपने-अपने गांवों की कमान संभाल ली है. लेकिन इन सबके बीच प्रधान और ग्राम पंयायत सदस्यों की रिक्त सीटों पर भी मतदान का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में प्रधान के 3 रिक्त पद और पंचायत सदस्य के 9568 पदों के लिए 12 जून को वोटिंग कराने का ऐलान किया है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक खाली सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 6 जून से शुरू होगी. फिर 12 जून को वोटिंग और 14 जून को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. Also Read - Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश में क्या नेतृत्व परिवर्तन की चल रही तैयारी? जानें BJP उपाध्यक्ष ने क्या दी जानकारी...

Zee News की खबर के अनुसार, राज्य में कुल 1540 ग्राम पंचायतें हैं. इनमें ग्राम पंचायत सदस्यों के कुल 19820 पद हैं, लेकिन 10252 ही भरे हैं. बताया जा रहा है कि बाकी रिक्त पदों के लिए किसी ने नामांकन ही नहीं किया. इसके अलावा, 3 ऐसे प्रधान रहे जिनका निधन हो गया. इस वजह से प्रधान के 3 पद खाली हैं. अब इन पदों को भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए थे. पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था. राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गए थे. वहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की गिनती रविवार (2 May) को शुरू हुई थी और दो दिन तक जारी रही थी.

निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी जरूरी तारीखें…