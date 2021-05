UP Gram Panchayat Chunav Winners List: उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav Parinam) के परिणाम आए शुरू हो गए हैं. उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए चार चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 15 अप्रैल को, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले गए हैं. इस बीच सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है. कई जगहों पर हाथापाई और लाठीचार्ज की खबरें भी आई हैं. न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कई कई मगगणना केंद्रों के बाहर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई हैं. Also Read - Uttar Pradesh Panchayat Chunav result Updates: यूपी में 3.19 लाख से ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, जानें क्या हैं इसके मायने...

उधर, राज्य चुनाव आयोग के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के 7, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,005, ग्राम पंचायत प्रधान के 178 और ग्राम पंचायत सदस्य के 3,17,127 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. इस प्रकार राज्य में चारों चरणों के चुनाव क्षेत्रों से कुल 3,19, 317 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जा चुके हैं. इसका मतलब यहां इनलोगों के विरोध में किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Parinam Live Updates: वोटों की गिनती शुरू, यहां जानें सभी सीटों के अपडेट्स....

बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मत डाले गए थे. पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे में 19 अप्रैल, तीसरे में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ था. राज्‍य में चारों चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गये हैं. इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav Counting Update: क्या 2 मई को नहीं होगी पंचायत चुनाव की काउंटिंग? जानें क्या है ताजा अपडेट...

किसने कहां जीत दर्ज की (UP Gram Panchayat Chunav result List)