उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीते बुधवार को करीब रात आठ बजे एक दर्जन से अधिक महिलाएं और लड़कियां कुएं में जा गिरी. खबर लिखे जाने तक इस दर्दनाक हादसे में 13 महिलाओं और लड़कियों के मारे जाने की खबर है. मामले में गोरखपुर जोन के एडीजी अनिल कुमार ने बताया कि 13 फीमेल की मौत हुई है. घटना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र की है. उन्होंने बताया कि घटना विवाह समारोह के दौरान घटी जब कुछ लोग कुएं की स्लैब पर बैठे और अधिक वजन की वजह से ये टूट गया.Also Read - OnePlus Nord CE 2 5G आज भारत में लॉन्चिंग आज, ऐसे देखें लाइव इवेंट और जानें इसकी खूबियां

UP | 13 women have died. The incident occurred last night at around 8.30 pm in the Nebua Naurangia, Kushinagar. The incident happened during a wedding program wherein some people were sitting on a slab of a well & due to heavy load,the slab broke: Akhil Kumar, ADG, Gorakhpur Zone pic.twitter.com/VaQ8Sskjl2

