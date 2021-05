Uttar Pradesh Lockdown Guidelines: उत्तर प्रदेश में दो दिनों तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां (Uttar Pradesh Lockdown) लगाई गई हैं. इस दौरान कोई रोडवेज बस (Uttar Pradesh roadways bus) नहीं चलेगी. यूपी सरकार (UP Government) ने सोमवार को दिशानिर्देश (Uttar Pradesh Lockdown Guidelines) जारी किए हैं. बता दें कि सोमवार को यूपी सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू (uttar pradesh curfew) की अवधि दो और दिनों के लिए बढ़ा दी थी यानी अब पूरे राज्य में बृहस्पतिवार सुबह सात बजे तक यह कर्फ्यू (uttar pradesh curfew time) लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर हर प्रकार की सेवा बंद रहेगी. Also Read - Bhopal Lockdown Extension Update: भोपाल में 10 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जानें क्या है ताजा अपडेट...

यूपी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी ताजा दिशानिर्देशों (uttar pradesh curfew guidelines) में कहा है कि सभी ऑफिस में आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और आधे ऑफिस आएंगे. यूपी सरकार ने पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा, “कर्फ्यू 4 मई की सुबह 7 बजे से 6 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया है. सभी सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे. बाकी के शेष आधे WFH यानी घर से काम करेंगे.” गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का कोई अंतर-राज्यीय मूवमेंट नहीं होगा यानी यूपी रोडवेज की कोई बसें नहीं चलेंगी. यही नहीं सभी दुकानें भी बंद रहेंगी केवल आवश्यक दुकानें ही खुली रहेंगी. Also Read - UP Lockdown Update: यूपी में दो दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 6 मई, सुबह 7 बजे तक रहेंगी पाबंदियां...

बता दें कि इससे पहले सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सरकार ने पिछले शुक्रवार को रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि सोमवार को दो और दिनों के लिए बढ़ा दी है और अब यह व्यवस्था छह मई सुबह सात बजे तक जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है और इस अवधि में आवश्यक तथा अनिवार्य सेवाएं जैसे दवा, सब्जी की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां वगैरह जारी रहेंगी. Also Read - UP Lockdowm Update: लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद समेत UP के 21 जिलों में क्या 10 मई तक लगा लॉकडाउन? जानें क्या है हकीकत...

बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 288 संक्रमितों की मौत हो गई जबकि 29,192 नये मरीज चिन्हित किये गये हैं. अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 288 संक्रमितों की मौत हो गयी और अब तक कुल 13,447 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है.

उत्तर प्रदेश में 29,162 नये संक्रमितों के पाये जाने के बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,42,413 हो गई है. पिछले 24 घंटे में मिले नये संक्रमितों के सापेक्ष 38,687 मरीज संक्रमण मुक्त हुये . अभी तक राज्य में 10,43,134 कोरोना के मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि राज्‍य में इस समय कोरोना संक्रमित 2,85,832 मरीजों का उपचार चल रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में अब उपचराधीन कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है और तीन लाख से कम हो गई है.