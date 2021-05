Complete Lockdown In Uttar Pradesh Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. यूपी में अब 24 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी. उत्तर प्रदेश में 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 24 मई की सुबह 7 बजे तक कर दिया है. राज्य में कोरोना हालात पर हुई चर्चा के बाद लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाने पर फैसला लिया गया. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से राज्य में हर दिन कोरोना के मामलों में कमी आ रही है. सरकार ने इसी वजह से लॉकडाउन में ढील देने का कोई रिस्क नहीं लिया. मालूम हो कि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए यूपी में 30 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है. Also Read - Complete Lockdown In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 17 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां...

यूपी में लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी. वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है. योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों, ठेलेवाले, खोमचे वालों को 1000 रुपये महीना भत्ता और तीन महीने का राशन देने की घोषणा की है. Also Read - Full Lockdown In UP: पूरे यूपी में 10 मई तक बढ़ा फुल लॉकडाउन, जारी रहेंगी ये सख्त पाबंदियां..

उधर, उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 281 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 12,547 नये मामले सामने आए हैं. अपर मुख्‍य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्‍य में संक्रमण की दर निरंतर कम हो रही है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 12,547 नये मामले सामने आये हैं, जबकि 30 अप्रैल को 38 हजार नये मामले सामने आये थे. 30 अप्रैल को लगभग 3.10 लाख एक्टिव मामले थे जो अब 1,77,643 हैं. सहगल के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में 281 मरीजों की मौत के बाद अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,238 हो गई है. वहीं, 12,547 नये मामले आने के बाद राज्‍य में अभी तक संक्रमितों हुए लोगों की संख्या बढ़कर 16,09,140 हो गई है. Also Read - UP Lockdown Update: यूपी में दो दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब 6 मई, सुबह 7 बजे तक रहेंगी पाबंदियां...

उन्होंने बताया कि राज्य में नये मामलों की अपेक्षा स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ी है. शनिवार को 28,404 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 14,14,259 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. सहगल ने बताया कि राज्‍य में शुक्रवार को 2.56 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई और अब तक 4.44 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है.