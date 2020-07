नई दिल्ली: यूपी सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने के अपने निर्णय में एक बड़ा बदलाव किया है. अब प्रदेश में लॉकडाउन यानी वीकेंड के दिनों में भी शराब की दुकानें खुल सकेंगी. बता दें कि सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो शराब की दुकानों पर भी प्रतिबंध था लेकिन अब यह प्रतिबंध हट गया है. अब शराब का करोबार करने वाले व्यापारी वीकेंड यानि रविवार और शनिवार को भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे. लेकिन यह केवल उन जगहों के लिए जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है. Also Read - Lockdown in Uttar Pradesh: यूपी के इस महानागर में बेकाबू हुआ कोरोना, इन थाना क्षेत्रों में लगाया गया 'Complete Lockdown'

सरकार ने आज यानि गुरवार को शराब की दुकानों को खोलने के संबंध में नया आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर अब शराब के व्यापारी अपनी दुकानें वीकेंड लॉकडाउन यानि शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगें.

Liquor shops, outside containment zones, to remain open on the lockdown on Saturdays and Sundays in the state: Government of Uttar Pradesh. #COVID19

— ANI UP (@ANINewsUP) July 23, 2020