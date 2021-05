Uttar Pradesh Lockdown Update: कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य में लगे लॉकडाउन (Weekend Lockdown) को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है. वीकेंड लॉकडाउन (UP Weekend Lockdown) मंगलवार सुबह (4 मई ) खत्म हो रहा था, जिसे बढ़ाकर 6 मई तक के लिए कर दिया गया है. नए आदेश के बाद पूरे राज्य में 6 मई की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी. Also Read - UP Lockdowm Update: लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद समेत UP के 21 जिलों में क्या 10 मई तक लगा लॉकडाउन? जानें क्या है हकीकत...

उधर, राज्य में रविवार को बीते 24 घंटे में 290 संक्रमितों की मौत हो गई. इसके साथ ही जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13,162 पहुंच गया. राज्य के अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 30,983 नये मरीज पाये जाने के बाद अब तक कुल मामलों की संख्या 13,13,361 हो गई है. प्रसाद के मुताबिक, राज्य में अब नये संक्रमितों की तुलना में उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. राज्य में मिले 30,983 संक्रमितों की तुलना में पिछले 24 घंटे में 36,650 संक्रमित संक्रमण से उबरे हैं.

उन्होंने बताया कि अब तक 10,04,447 मरीज उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. प्रसाद ने बताया कि राज्य में इलाजरात मरीजों की संख्या कम हुई है और इस समय कुल 2,95,752 मरीज इलाजरत हैं. रविवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 3,342 नये संक्रमित मिले और 25 मरीजों की मौत हो गई. इसी अवधि में वाराणसी में 1,610, गौतमबुद्धनगर में 1,571, कानपुर नगर में 1,357, सहारनपुर में 1,089, गाजियाबाद में 1,085 और मेरठ में 1,033 नये संक्रमित मिले हैं. कानपुर नगर में 21, गाजियाबाद में 20, झांसी में 18, वाराणसी में 16, प्रयागराज में 14, आगरा में 13, गौतमबुद्ध नगर में 12 और मरीजों की मौत हो गई.

