Ghaziabad Noida Lockdown Update: कोरोना के मामलों (UP Corona Cases) में लगातार आ रही कमी के बाद यूपी में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू (UP Lockdown Update) कर दी गई है. यूपी की योगी सरकार ने राज्य के हर जिले को अनलॉक करने का प्लान बनाया है. इसके तहत राज्य के जिस जिले में एक्टिव केस की संख्या 600 से अधिक है, वहां प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि 600 से कम एक्टिव केस वाले शहरों में राहत दी जाएगी. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में कोरोना कर्प्यू (Corona Curfew) यानी लॉकडाउन (UP Lockdown Latest News) से राहत दी गई है वहां, बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच खोले जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जारी रहेगा.

मालूम हो कि यूपी के 11 जिलों में अभी लॉकडाउन लागू है, इनमें गाजियाबाद (Ghaziabad Lockdown Update), नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) (Noida Lockdown Update), लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर शामिल है. यूपी के इन सभी जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं. सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में हैं. हालांकि नोएडा और गाजियाबाद में लगातार कोरोना मामलों में कमी आई है.

नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर में 730 एक्टिव मरीज हैं, वहीं गाजियाबाद में 727 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं. इन दोनों जिलों में हालांकि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई धारा-144 अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है. कोरोना के मामलों में अगर ऐसे ही कमी होते रही तो जल्द ही इन दो जिलों में भी लॉकडाउन से राहत मिल जाएगी.

गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ से बात करते हुए कहा कि जब एक्टिव मामले 600 से कम होंगे, तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कुछ प्रतिबंधों के साथ गाजियाबाद में दुकानों और अन्य गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ‘नो मास्क नो डील’ लागू करने के लिए भी कहा गया है.

अनलॉक योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जहां तक ​​आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों का संबंध है, आरडब्ल्यूए द्वारा स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी और वे सुनिश्चित करेंगे कि निवासी कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करें. हालांकि, बार-बार उल्लंघन के लिए वे ऐसे लोगों की सूची प्रशासन को भेजेंगे और निवासियों को बाद में चालान जारी किया जाएगा. गाजियाबाद जिले के व्यापारी दुकानों के बंद होने का समय शाम 7 बजे से एक घंटे बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं.

बता दें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के धीरे-धीरे खोलने को लेकर आरडब्ल्यूए और व्यापारी संघों के साथ बैठक की थी. उधर, गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा में भी कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है. उम्मीद की जा रही है कि नोएडा में भी जल्द ही पाबंदियों में ढील दी जाएगी.