UP Night Curfew Timing Update: उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी के बाद योगी सरकार ने कुछ और ढील का ऐलान किया है. हालांकि नया नियम 21 जून से लागू होगा. राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है. फिलहाल शाम 7 बजे से सुबह 7 तक यूपी के हर शहर में नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew Timing) है, लेकिन नए आदेश के मुताबिक इसमें बदलाव हुआ है. 21 जून से अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू (UP Night Curfew) रहेगा. Also Read - UP Unlock Update: यूपी में इस तारीख से पाबंदियों में मिलेगी और ढील, जानें योगी सरकार का प्लान और ताजा गाइडलाइंस...

इसके अलावा कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-9 के छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूट तय कर ली हैं. प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है. Also Read - UP Weekend Lockdown: यूपी के सभी शहरों में फिर शुरू हुआ 'लॉकडाउन', जानें किसकी इजाजत और कहां रहेगी पाबंदी

सरकार का इसके बाद भी सख्त निर्देश है कि इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी. मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा, जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है. दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी. साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी. आने-जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा. इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी. दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी. पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं. Also Read - कर्फ्यू हटने के बाद बोले CM योगी- 'कोरोना अभी भी हमारे आसपास, जरूरी न हो तो नहीं निकलें घरों से बाहर'; अलर्ट पर पुलिस

उधर, उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 57 और मरीजों की मौत हो गई तथा 340 नये मामले सामने आये. मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 57 और मरीजों की मौत के बाद अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 21,914 लोगों की मौत हो गई है जबकि 340 नये मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17,03,207 हो गया है. वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.3 फीसदी हो गई है और पिछले 24 घंटे में 1,104 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जबकि अब तक 16,74,072 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. इस समय राज्‍य में 7,221 संक्रमित क्वारेंटाइन में हैं अथवा सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं.

बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 2.57 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है, जबकि अब तक 5.38 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में लखनऊ से 10, बरेली से सात, झांसी और अयोध्या से चार-चार, मेरठ, वाराणसी, अमरोहा से तीन-तीन, गोरखपुर, पीलीभीत, गाजीपुर, मिर्जापुर, हाथरस से दो-दो मौतें हुई हैं. वहीं वाराणसी में 26, लखनऊ और मेरठ में 19-19, गाजियाबाद में 18, गौतमबुद्ध नगर में 15 और कानपुर नगर में 14 नए मामले सामने आए हैं.

(इनपुट: एजेंसी)