How To Get Lockdown E-Pass In Uttar Pradesh: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू है. उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कहर को देखते हुए 10 मई यानी सोमवार तक लॉकडाउन (UP Lockdown) को बढ़ा दिया गया है. यूपी में लगे लॉकडाउन की मियान आज यानी 6 मई को खत्म हो रहा था जिसे बढ़ाकर 10 मई की सुबह 7 तक कर दिया गया है. इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सभी सेवाओं पर रोक रहेगी. Also Read - Full Lockdown In UP: पूरे यूपी में 10 मई तक बढ़ा फुल लॉकडाउन, जारी रहेंगी ये सख्त पाबंदियां..

इस बीच यूपी की योगी सरकार ने एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कॉमर्स सेवाएं, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी. बता दें कि शुरुआत में बीते शुक्रवार की रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगाई गई थी. इसकी अवधि तीन मई को बढ़ाकर 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दी गई. इसके बाद इसे एक बार फिर बढ़ाकर सोमवार (10 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया गया है. Also Read - Full Lockdown In UP: योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, अब दो नहीं, 3 दिनों का फुल लॉकडाउन

बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 357 और लोगों की मौत हो गई तथा 31165 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से संक्रमित 357 और लोगों की मौत हो गई, इसके बाद राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14151 हो गई. Also Read - Impose 14 Days Lockdown in UP: हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दी नसीहत-14 दिन का फुल लॉकडाउन लगा दें

इस अवधि में सबसे ज्यादा 46 मौतें कानपुर नगर में हुई हैं. इसके अलावा लखनऊ में 38, चंदौली में 24, लखीमपुर खीरी में 17, गाजियाबाद, भदोही और सोनभद्र में 13-13, झांसी तथा गोरखपुर में 12-12 और गौतम बुद्ध नगर में 10 मरीजों की मृत्यु हुई है.

