Uttar Pradesh News: कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दीपावली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र-मंत्र के लिए छह साल की एक दलित लड़की की हत्‍या से पहले उससे कथित तौर पर गैंगरेप भी किया गया था. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस वारदात के मामले में पकड़े गए अंकुल कुरील (20) और बीरन (31) नामक व्यक्तियों ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्होंने बच्ची से गैंगरेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. उन्होंने बताया की हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने बच्ची के दोनों फेफड़े निकाल कर मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम को दिए थे. पुरुषोत्तम को काला जादू करने के लिए इन अंगों की जरूरत थी.

Kanpur: Two men sent to jail for killing a minor girl & carving out her liver after attempting to rape her in Bhadras, men's uncle-aunt arrested for giving them money for it. Police say, "Parashram(uncle)had no child & had given money to his nephews to get her liver for the same" pic.twitter.com/MTZL1ecTHt

