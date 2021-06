UP News: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने उत्तर प्रदेश में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए दो विधायकों को आज गुरुवार को निष्कासित कर दिया. जिन विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है उनके नाम हैं लालजी वर्मा (Lalji Verma) और रामअचल राजभर (Ram Achal Rajbhar). पार्टी ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है. Also Read - Uttar Pradesh Politics News: उत्तर प्रदेश में क्या नेतृत्व परिवर्तन की चल रही तैयारी? जानें BJP उपाध्यक्ष ने क्या दी जानकारी...

स्टेट यूनिट प्रमुख के हस्ताक्षर वाले इस नोटिस में कहा गया कि बसपा से निर्वाचित दो विधायकों को उनके द्वारा पंचायत चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से आज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. Also Read - No Vaccination No Liquor: कोविड वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं, देख उड़ी दारूबाजों की नींद

नोटिस में कहा गया कि विधायक लालजी वर्मा को नेता विधान मण्डल दल से हटाते हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को पार्टी के विधान मण्डल का नेता बनाया गया है. जमामी जिला आजमगढ़ में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दो बार चुनाव जीते हैं. Also Read - UP News: फेरे से पहले हुई दुल्हन की मौत, शव दूसरे कमरे में रखा और तुरंत दूल्हे से करा दी बहन की शादी

नोटिस में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो कटेहरी विधायक (वर्मा) और अकबरपुर विधायक (राजभर) को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएं. इसके साथ ही भविष्य में दोनों नेताओं में से किसी को भी बसपा से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा.

Due to anti-party activities during Panchayat polls, BSP suspends its two MLAs namely Lalji Verma from Katehari and Ram Achal Rajbhar from Akbarpur, with immediate effect. pic.twitter.com/Sm99EOkjSV

— ANI UP (@ANINewsUP) June 3, 2021