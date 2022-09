भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अवनीश कुमार अवस्थी (Awanish Awasthi) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) का सलाहकार नियुक्त किया गया है. अवनीश अवस्थी फरवरी 23 तक इस पद पर बने रहेंगे. नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. विस्तार पाने की तमाम चचार्ओं के बीच 31 अगस्त को अवनीश अवस्थी सेवानिवृत्त हो गए थे. अवनीश अवस्थी के पास गृह के अलावा गोपन, वीजा-पासपोर्ट, जेल प्रशासन एवं सुधार, सतर्कता विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग की जिम्मेदारी थी. वह यूपीडा व उप्र. स्टेट हाईवेज अथॉरिटी (उपशा) के सीईओ और डीजी जेल भी थे. ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास था.Also Read - UP के कौशांबी में 95 करोड़ की दो मूर्तियों के साथ 10 तस्कर गिरफ्तार, 15 साल पहले बांदा से हुई थी चोरी

Uttar Pradesh | Former Additional Chief Secretary (Home) Awanish Kumar Awasthi appointed as the advisor to Chief Minister Yogi Adityanath.

(File photo) pic.twitter.com/aZfYFtcUax

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 16, 2022