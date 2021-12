Uttar Pradesh News in Hindi: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद स्थित लोनी के एक विधायक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. एक वीडियो में वह कुछ मीट की दुकानें बंद कराते दिख रहे हैं, वहीं दुकानदारों को चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि ‘मुर्गा बेचना है, तो दिल्ली में जाकर बेचो.’ गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर (BJP MLA Nand Kishor Gujjar) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ मीट की दुकान चलाने वाले लोगों को चेतावनी देते और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. साथ ही इस वीडियो में उनके साथ उनके अंगरक्षक भी हाथों में बंदूक लिए खड़े हैं.Also Read - Omicron Scare: निर्वाचन आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच आज अहम बैठक; चुनाव को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

विधायक का यह वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है. वह कह रहे हैं, ‘ये दुकानें बंद करके भाग जाओ, वरना जेल चले जाओगे. जमानत नहीं होगी, किसी कीमत पर भी, यह सब अवैध काम, एक भी दुकान मुर्गे की ना दिख जाए. दुकान उठाओ और दिल्ली में जाकर बेचो.’ वहीं इस मसले में यह भी देखना होगा कि क्या यह मीट की दुकान अवैध रूप से चल रही है या इन सभी के पास सम्बंधित लाइसेंस है. यदि नहीं है तो यह काम संबंधित विभाग को करना होगा. Also Read - क्या टल जाएगा यूपी चुनाव? ओमिक्रॉन के खतरों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-जान है तो जहान है...

BJP MLA Nand Kishor Gujjar from Loni, Ghaziabad is seen threatening the Muslim shopkeepers from selling chicken in Loni. He goes on to say, "jail chale jaoge, zamanat bhi nahi hogi" He is nobody to decide what/where/when/who will carry out business. pic.twitter.com/ZhY5UbdiFx

— Kawalpreet Kaur (@kawalpreetdu) December 28, 2021