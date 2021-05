UP COVID News Updates: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar Covid-19 Case) स्थित दादरी (Dadri) में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है. एएनआई की खबर के अनुसार ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोरोना संक्रमण की वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है. एक ग्रामीण संजय पाल ने बताया कि गांव में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए. हॉस्पिटल ने डॉक्टर ना होने का हवाला देकर मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया.

Gautam Buddha Nagar: People in Dadri have alleged that 26 people have died due to #COVID19 in their village

"Many people have died here, due to lack of oxygen. Hospitals denied entry to patients because of unavailability of doctors," said Ajay Pal, a villager pic.twitter.com/7JgQH4E3PL

