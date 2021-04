UP Panchayat Chunav Second Phase Voting Live Updates: देश में जारी कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव (Panchayat Election Voting) के दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं. इस दौरान 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर तीन लाख 48 हजार से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ है और यह शाम छह बजे तक जारी रहेगा. दूसरे चरण के चुनाव में तीन करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) का यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान हो रहे हैं. इनके अलावा दूसरे चरण में अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महराजगंज, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर और सुल्तानपुर में भी वोट डाले जा रहे हैं. Also Read - UP Gram Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव के दौरान मतपेटी लूटने का आरोप, 26 लोग गिरफ्तार